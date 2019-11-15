Москва, , 13:21 — REGNUM В преддверии Нового года пройдет «Премия года» в профильной группе «Страна Туризма», где представители турбизнеса выберут лучшие компании отрасли, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Основатель группы «Страна Туризма» Диана Фердман опубликовала следующий пост: «Дорогие друзья и коллеги! В преддверии Нового Года объявляем об учреждении ежегодной онлайн-премии года с оффлайн призами и дипломами от Страны Туризма! Каждые 2 дня в группе будет объявление одной из 15 номинаций. Голосование открытое и честное! Вместе мы сила, коллеги. Спасибо всем участникам группы, представителям ТО, отельерам и всем, всем профессионалам турбизнеса!»

Уже сегодня все желающие могут проголосовать за «Лучшего представителя туроператора в соцсетях», за «Самого активного участника Страны Туризма» и за «Самого агентоориентированного туроператора».