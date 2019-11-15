Новосибирск, , 13:18 — REGNUM Экс-директор новосибирского Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава РФ Михаил С. переведён из СИЗО в исправительную колонию. Несколько дней он пробудет в карантинном помещении, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Напомним, в июне суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего Михаила С. за растрату более 10 млн рублей. После возбуждения дела он был снят с должности. Михаила С. приговорили его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что исполняющим обязанности директора ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» назначен завотделением ортопедии взрослых Приволжского исследовательского медицинского университета Андрей Корыткин.

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