Москва, , 13:16 — REGNUM Участники отрядов самообороны, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья во время боевых действиях в августе-сентябре 1999 года на территории Республики Дагестан, получат льготы. Соответствующее постановление опубликовано на стайте правительства РФ.

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Участники контртеррористических операций, получившие инвалидность, смогут получать льготы, предусмотренный федеральным законом «О ветеранах».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с чеченскими боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Госдума в третьем чтении приняла закон о наделении статусом ветеранов боевых действий ополченцев Дагестана,

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