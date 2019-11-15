Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM В Екатеринбурге начали проверку гимназии №5, считающейся одной из престижных. Её ведут прокуратура Екатеринбурга и Ленинского района города, полиция, а также Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Поводом для проверки стала жалоба родителей учащихся, опубликованная в местных СМИ. Граждане заявили, что в гимназии распространяют запрещённые вещества, нарушают права учащихся и законодательство в сфере образования.

Отметим, в частности, о нарушениях в гимназии сообщает Znak.com. По данным издания, ученики младших классов не могут попасть в туалеты, так как они заняты курящими старшеклассниками. А затем, по словам родителей, туалетная комната полна дыма. В итоге младшие якобы вынуждены терпеть до самого дома.

Также в издании приведены жалобы и на другие нарушения. Представители надзорных органов среди прочего намерены оценить действия должностных лиц в плане профилактики антиобщественных действий подростков. По итогам будут приняты адекватные меры реагирования.