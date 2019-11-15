Москва, , 13:03 — REGNUM Большие данные (big data), предоставленные операторами мобильной связи, будут использованы при Всероссийской переписи населения в 2020 году. Об этом сообщил 15 ноября журналистам глава Росстата Павел Малков.

Он пояснил, что большие данные задействуют в качестве эксперимента. В первую очередь их ожидают от мобильных операторов, чтобы уточнить информацию, которую даст основная перепись. При этом в ведомстве пока не знают, что именно получат «на выходе».

В Росстате хотят понять, как можно использовать данные из альтернативных опросу источников, как разные типы данных «наложить» друг на друга. Например, данные операторов связи могли бы помочь планировать транспортные потоки, когда люди передвигаются от жилья к месту работы, пояснил Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ утвердило формы бланков переписных листов к Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года. Всем жителям России предложат ответить на 30 вопросов.

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