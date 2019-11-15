Рига, , 12:54 — REGNUM Министр образования Латвии Илзе Щуплинска уже со следующего учебного года хочет повысить требования к поступающим в ВУЗы и рассчитывающим на бюджетное финансирования. Об этом она сама сообщила порталу LSM.

На оплачиваемое в ВУЗе бюджетное место, по мнению министра Щуплинской, должны приниматься только выпускники школ со средним баллом не ниже 7, не имеющие при этом ни одной неудовлетворительной оценки.

Цель министра — поднять мотивацию для студентов. Идею будут обсуждать в течение года.

Отметим, что число студентов в Латвии в последние годы неуклонно снижается. Более того, по некоторым специальностям вакантными остаются даже бюджетные места, а поэтому в некоторые ВУЗы принимают всех пришедших.

Журналисты портала добавляют, что 20% от общего числа поступивших в стране не завершает учёбу. На инженерных и специальностях связанных с естественными науками процент бросивших — 50%.