Симферополь, , 12:51 — REGNUM Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки, которая была найдена мёртвой, дал признательные показания и указал место, где спрятал труп падчерицы. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в пресс-службе следственного правления СКР по Крыму и городу Севастополю.

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«В процессе проведения соответствующих исследований с участием экспертов управления криминалистики была установлена причастность к исчезновению девочки её отчима. А в ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребенка», — заявили в следственном ведомстве.

Тело девочки было обнаружено в том месте, на которое указал сам подозреваемый.

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Житель села Кропоткино в Раздольненском районе также признался, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в полицию поступило заявление о пропаже пятилетней девочки в Раздольненском районе Крыма. На поиски ребёнка помимо сотрудников МВД было направлено порядка 200 волонтеров. Тело девочки было обнаружено только на следующий день.