Псков, 15 ноября 2019, 12:51 — REGNUM Итоги Международной научно-практической конференции «Без срока давности» в Пскове — рассекречивание и онлайн-публикация источников о злодеяниях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны — «важный процесс». Об этом ИА REGNUM сообщил один из участников конференции, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин.
«Тем более, что региональные архивы ФСБ содержат уникальные данные о военных преступлениях, но попасть в них сложно. А если и попадёшь, то начнется новый «квест вслепую» — классических каталогов и описей нет, многие данные до сих пор засекречены, документы фотографировать нельзя», — пояснил учёный.
Он отметил, что псковские историки уже знают многое из опубликованного, но и специалистам важно заполучить скан-копии источника.
«Ведь сейчас мы видим большую коллекцию: акты местных органов Чрезвычайной государственной комиссии, документы военных преступников, фотографии со следственных экспериментов на местах казней и так далее. Это дает возможность сопоставить расследование 1945 года и 1967 года», — отметил Асташкин.
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Историк также подчеркнул, что Псковская земля — пограничный перекресток этносов — была быстро оккупирована и за долгие четыре года «испытала на себе все виды военных преступлений нацизма».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковском государственном университете 14 ноября обнародовали документы, рассекреченные управлением ФСБ России по Псковской области. Они содержат материалы уголовного дела о пытках и казнях не только военных, но и мирных жителей на территории концлагеря в деревне Моглино под Псковом, а также о других военных преступлениях нацистов.
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