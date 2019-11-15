Самара, , 12:51 — REGNUM Более четырех тысяч обращений жителей Самарской области, которые поступили через социальные сети, были отработаны за прошедший месяц представителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным местных чиновников, больше всего вопросов возникало по поводу ЖКХ и благоустройства. Кроме этого, люди беспокоились состоянием дорог и работой общественного транспорта.

Отмечается, что многие вопросы уже приняты в работу, а часть из них уже решена.

Напомним, ранее представители региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления завели официальные страницы в Твиттере, «ВКонтакте» и «Инстаграм».