Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM Нынешняя КПРФ не в состоянии обратить на свою сторону запрос людей на новую левую идеологию. Об этом заявили представители «Экспертного клуба Екатеринбурга», сообщает «Новый день»

По мнению участников структуры, в обществе есть «красные» чаяния и их оформление в политическом процессе, однако КПРФ уже не может полноценно реагировать на данную потребность.

«Увлекаясь левыми идеями, молодые люди не ассоциируют их с КПРФ и не готовы вливаться в «красные» ряды», — считает политолог, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Александр Белоусов.

Тем не менее, КПРФ не грозит исчезновние — как известный и давний бренд, она продолжит своё существование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители «Экспертного клуба Екатеринбурга» обратили внимание на растущую популярность левых идей в России. По мнению экспертов, никакой «смерти» данной идеологии не предвидится.

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