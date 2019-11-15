Анкара, , 12:44 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что, по информации командующих подразделениями Сирийской национальной армии, в результате продолжающихся нападений террористов Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны, признанных в Турции террористическими организациями, на Сирийскую национальную армию число потерь последней с момента начала проведения операции «Источник мира» на северо-востоке страны достигло 224 человек.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, бойцы Сирийской национальной армии продолжают проведение работ по прочесыванию и зачистке района проведения операции «Источник мира» для обеспечения его безопасности. Они занимаются обезвреживанием и уничтожением самодельных взрывных устройств под Телль-Абьядом и Расулайном, а также удержанием линии фронта. С 9 октября 2019 года потери Сирийской национальной армии достигли 224 бойца, ещё 692 человека ранено, один пропал без вести.

Бойцы Сирийской национальной армии решительно отвечают на провокации, обстрелы и предательские нападения террористов Отрядов народной обороны к востоку от Расулайна. В ходе боевых столкновений, при поддержке Вооруженных сил Турции, Сирийская национальная армия смогла уничтожить сотни боевиков противника.