Ташкент, , 12:35 — REGNUM Продолжительность минимального трудового отпуска в Узбекистане планируют увеличить с 15 до 21 календарного дня, сообщает 15 ноября издание «Подробно.uz» со ссылкой на проект новой редакции Трудового кодекса республики.

Проектом отдельно регламентируется продолжительность отпуска для государственных служащих — им будет предоставляться отпуск в 27 дней. Кроме того, после пяти лет работы в организации будут предоставляться дополнительные два дня отпуска, но не более восьми дней в общей сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в Узбекистане планируют внедрить электронную трудовую книжку. В республике также намерены внедрить межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда».

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