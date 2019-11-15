Мардин, , 12:33 — REGNUM В рамках контртеррористического расследования, проводимого прокуратурой турецкой провинции Мардин, по подозрению в связях с террористами (Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией) был выдан ордер на задержание 10 человек, среди которых — муниципальные главы округов Савур, Дерик и Мазыдагы от Демократической партии народов Гюлистан Онджю, Мюлькийе Эсмез и Налан Озайдын.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, во исполнение ордера сотрудники сил безопасности провели единовременные адресные оперативные мероприятия, в ходе которых все 10 подозреваемых были задержаны. В их отношении продолжаются следственные действия. Также операция по задержанию подозреваемых в сотрудничестве с террористами была проведена в провинции Шанлыурфа по 17 адресам, в результате чего сотрудники полиции арестовали 14 человек, среди которых и муниципальная глава округа Суруч от Демократической партии народов Хатидже Чевик.

Арестованные были доставлены в здание отдела по борьбе с терроризмом местного Управления безопасности для допроса. Подразделения полиции вывели персонал муниципальной администрации округа Суруч из здания и начали проведение обыска.