Вашингтон, , 12:21 — REGNUM В сеть утекла информация о предстоящем кроссовере многопользовательской игры Fortnite и кинофраншизы «Звёздные войны». Об этом 15 ноября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/HYPEX/status/1195193766270910464

Издание отмечает, что пока сложно сказать, насколько серьёзным будет этот кроссовер, возможен вариант, при котором в игре просто появится только один скин (облик персонажа). Информация о грядущем событии была опубликована на странице интернет-магазина, который по ошибке разместил у себя рекламный ролик, посвященный облику имперского штурмовика в Fortnite.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Epic Games, являющаяся разработчиком Fortnite, подала суд на одного из геймеров, тестировавших игру. Она обвинила его в том, что он допустил утечку информации о проекте в сеть, нарушив тем самым условия соглашения.

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