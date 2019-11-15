Киев, , 12:24 — REGNUM Победительнице конкурса красоты Анастасии Субботе отказано в получении визы в США, где она должна представлять Украину на международном конкурсе «Мисс Вселенная — 2019». Об этом сообщила председатель оргкомитета национального конкурса Анна Филимонова 14 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что работник посольства, несмотря на все предоставленные документы, выдал участнице конкурса документ об отказе.

Конкурс «Мисс Вселенная — 2019» должен начаться 28 ноября. Филимонова обратилась с просьбой о помощи к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору в надежде, что к указанной дате представительницу Украины всё же пустят в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские артисты, выступающие в России, не отстаивают украинские интересы и поэтому не должны выступать на международном конкурсе Евровидение.

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