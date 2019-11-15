Нур-Султан, , 12:17 — REGNUM Две организованные преступные группы по краже скота были задержаны в октябре-ноябре в Казахстане. Об этом заявил заместитель руководителя департамента криминальной полиции Сагат Мадиев, сообщает издание Zakon.kz.

По его словам, ОПГ осуществляли свою незаконную деятельность с начала 2019 года. В настоящее время устойчивой ОПГ по скотокрадству в республике не наблюдается, отметил Мадиев.

Он добавил, что за последние пять лет количество преступлений в этой сфере сократилось на 60%, до 3,7 тыс. голов. Всего за этот период было похищено 91 тыс. голов скота и задержано 11 тыс. преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за скотокрадство. По итогам первой половины 2019 года в республике было зарегистрировано 2 868 уголовных дел, связанных с кражей скота.

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