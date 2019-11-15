Уфа, , 12:21 — REGNUM В Уфе состоится IV Фестиваль продуктов «Наш Бренд». Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, мероприятие, которое пройдет в 20 по 23 ноября в Уфе, соберет производителей и поставщиков из разных регионов России.

Башкирия будет представлена отдельной экспозицией, на которой будет организована выставка продукции фермерских хозяйств и крестьянско-фермерских кооперативов республики.

В рамках деловой программы будут проведены секции по молочному и сырному производству, круглые столы по производству здорового хлеба и здоровому питанию. А все желающие смогут принять участие в обучающем семинаре «Школа торговли».

Отмечается, что впервые совместно с фестивалем «Наш Бренд» состоится I специальный проект «ПродТехЭкспо». На нем будет представлена широкая экспозиция оборудования для переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции как отечественного производства, так и предприятий Германии.