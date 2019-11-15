Москва, , 12:30 — REGNUM Экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, фигурант «дела реставраторов», попросил убежища у австрийских властей. Об этом сообщил 15 ноября адвокат Мазо Владислав Мусияка.

Адвокат пояснил, что Мазо попросил Австрию о защите, так как считает возбужденное против него дело «политическим». Бывший чиновник Минкультуры был задержан австрийскими властями по запросу Испании 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в России имя Мазо фигурирует в двух расследованиях о хищениях в Минкульте. Он избежал длительного срока по первому делу — о хищении 100 млн рублей ‑ и был освобожден после оглашения приговора. Мазо бежал за границу, после чего его обвинили в причастности к хищению 450 млн рублей и арестовали заочно.

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