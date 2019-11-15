Воронеж, , 12:04 — REGNUM Количество почтовых экспресс-отправлений в Воронежской области с начала 2019 года выросло в 2,5 раза, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе УФСП Воронежской области. С начала года курьеры «Почты России» на территории региона приняли и отправили 200 тысяч ЕМS-отправлений.

Чаще всего воронежцы получают, чем отправляют посылки и бандероли экспресс-почтой: в январе — октябре в воронежском магистральном сортировочном центре было зарегистрировано 120 тысяч входящих и почти 80 тысяч исходящих ЕМS-отправлений. В числе пользователей сервиса EMS — и физический, и юридические лица, причём в числе последних около 75% — интернет магазины.

«Этот сервис предполагает более быструю доставку. Это связано и с наличием бесплатных опций, например, бесплатная упаковка, а также с удобством — отправление до 31,5 кг заказчику будет доставлено к его двери», — отметил заместитель директора УФПС Воронежской области Евгений Алексеев.

В пресс-службе также уточнили, что в преддверии начала распродаж в интернет-магазинах УФПС Воронежской области увеличило штат сотрудников курьерской службы на 30%.