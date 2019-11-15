Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области в случае чрезвычайной ситуации в зимний период будет развёрнуто более 240 пунктов обогрева. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов, передаёт ИА REGNUM.

«Несмотря на то что в начале ноября воздух прогревался до 20 градусов тепла, зима уже совсем близко. Специалисты областных служб экстренного реагирования должны быть в любую минуту готовы к резкому похолоданию и к тому, что участникам дорожного движения понадобится помощь при образовании снежных заторов. В случае наступления ЧС на территории области в кратчайшие сроки могут быть развернуты более 240 пунктов обогрева — 71 мобильный и 170 стационарных», — сказал Артёмов.

К ликвидации последствий снегопада на автодорогах Ростовской области привлекут спецтехнику. В настоящее время подготовлено 94 тягача, 108 единиц автотехники повышенной проходимости, более 1 тыс. специалистов областных служб экстренного реагирования прошли инструктаж.