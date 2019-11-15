Москва, , 12:11 — REGNUM Российская столица заняла 91-е место в рейтинге городов, которые оценивались по качеству инфраструктуры, условиям вождения, стоимости передвижения и поведению водителей. Об этом со ссылкой на исследование европейской компании Mister Auto сообщает ТАСС.

Причем Санкт-Петербург в этом рейтинге обошел Москву всего на пару пунктов, заняв 89-е место. А вот на вершине этого топа оказались канадский город Калгари и эмиратский Дубай. Причем канадские города также заняли третье и шестое места — это Оттава и Ванкувер соответственно.

В «десятку» попал американский город Эль-Пасо, который занял пятую строчку. А вот из европейских городов швейцарский город Берн занял четвертую строчку. Город Гётеборг, который находится в Швеции, занял седьмое место. Затем идут швейцарский Базель и немецкий Дортмунд, которые замыкают топ-10 этого рейтинга.

На последних местах оказались монгольская столица Улан-Батор (99) и индийский город Мумбаи (100).

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