Оса, Пермский край, , 12:02 — REGNUM Пермский краевой суд поддержал решение коллег из Осинского райсуда, согласно которому управляющая компания должна выплатить жительнице Осы 500 тыс. рублей в качестве компенсации за травму, полученную из-за гололеда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Возле жилого многоквартирного дома женщина поскользнулась и упала, заработав перелом шейки левого бедра и левого плеча. Последовала операция, затем длительный курс лечения и реабилитации.

Женщина выступила с иском к управляющей компании, которая не выполнила обязанность по противогололедной обработке придомовой территории. Исковые требования по поводу компенсации морального вреда составили 500 тыс. рублей. Суд вынес постановлении о взыскании этих средств с управляющей компании.