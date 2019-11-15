Москва, , 12:02 — REGNUM В соответствии с «дорожной картой» в России к 2024 году планируется обеспечить охват диспансеризацией более 70% граждан, это более 100 млн человек. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, сообщается на сайте министерства.

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За девять месяцев 2019 года прошли диспансеризацию более 41 млн человек, из них — 24,2 млн взрослых граждан (69% от запланированного объёма на 2019 год), профосмотры — более 49 млн человек (80% от запланированного на год).

«Промежуточные данные свидетельствуют, что целевые показатели диспансеризации и профилактических осмотров на 2019 год, в целом будут достигнуты», — подчеркнула Скворцова.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет дополнительно закуплено 1,3 тыс. мобильных диагностических комплексов.

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