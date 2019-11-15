Уфа, , 12:04 — REGNUM 231 «коробка» для игры в хоккей и футбол планируют восстановить в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, всего в Башкирии будут функционировать 499 игровых площадки (если сюда суммировать все катки, футбольные поля и игровые площадки).

Отмечается, что в Уфе уже созданы все 84 «коробки», а 19 ледовых катков ждут мороза для их заливки.

Радий Хабиров также сообщил, что в текущем году в Башкирии было построено более 20 новых «коробок», где их еще не было.

До конца текущего года «коробка» будет построена в уфимском сквере «Волна».