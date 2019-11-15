Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Антимонопольное расследование в отношении компании Google, которое проводят 50 генеральных прокуроров США также затронет ОС Android и поисковую систему компании. Об этом 15 ноября сообщил сайт телеканала CNBC.

Издание отмечает, что в последние годы Google стал использовать больше сервисов и расширил сферу своей деятельности, поэтому редакции кажется закономерным то, что в итоге это расследование затронет все части и проекты компании.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти США планируют провести расследование по поводу прозвучавших в адрес Google обвинений в том, что компания тайно собирала медицинские даные пользователей в ходе реализации проекта Nightingale.

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