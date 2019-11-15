Кампала, , 12:06 — REGNUM Новое исследование, проведенное министерством здравоохранения Уганды, показывает, что более 400 000 угандийцев больны диабетом, что составляет 1,4% от всего населения. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Исследование также показывает, что из 400 000 угандийцев только 100 000 имеют доступ к медицинским услугам, а многие не знают, что у них есть это заболевание.

Представляя исследование во время празднования Всемирного дня диабета в Кампале, Джеральд Мутунги, исполняющий обязанности комиссара по неинфекционным заболеваниям в министерстве здравоохранения Уганды, призвал общественность провести тестирование на заболевание, пока не стало слишком поздно.

«Для борьбы с этой болезнью правительство теперь предлагает бесплатные лекарства, приобретенные государственными медицинскими магазинами», — сообщил Мутунги.

Он добавил, что правительство также закупало иглы, которые по размеру меньше, чем те, которые обычно используют пациенты с диабетом, чтобы сделать использование препаратов менее болезненным.

Как передают журналисты издания, в 2017 году во всем мире 425 миллионов человек, или 8,8% взрослых в возрасте от 27 до 79 лет, страдали диабетом. Согласно прогнозам, к 2045 году число больных диабетом возрастет до 693 миллионов человек. Рост будет наблюдаться в основном в развивающихся странах.