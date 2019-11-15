Оренбург, , 11:47 — REGNUM В Оренбургской области за десять месяцев 2019 года отмечено увеличение количества зафиксированных преступлений — 22 593 до 22 983. Рост составил 1,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, это меньше чем в целом по ПФО и России, где рост выявленной преступности составил 2,9% и 2% соответственно.

На территории Оренбуржья рост произошел в 18 муниципальных образованиях. Лидерами по количеству зафиксированных преступлений стали Абдулинский район (23,1%), а среди городов — Медногорск (17,7%), Центральный район Оренбурга (14,1%) и Новотроицк (11,1%).

В прокуратуре отметили, что в структуре преступности возросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 10,9%, что обусловлено увеличением количества преступлений против половой неприкосновенности и хищений с банковских счетов.