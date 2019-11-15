Москва, , 11:46 — REGNUM Россия достигла больших успехов в развитии персонифицированной медицины. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Если говорить об инновационной медицине персонифицированной, то есть две парадигмы, которые позволяют добиваться результата. Это профилактика, которая касается каждого — это сопровождение здоровых с момента рождения. И выявление самых ранних признаков заболеваний, когда можно помочь», — заявила Скворцова.

«И второе — это персонификация с помощью современных научных подходов и современного инжиниринга. У нас есть прорывные технологии в онкологии. И сейчас их будет всё больше и больше», — подчеркнула она.