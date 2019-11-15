Киншаса, , 12:46 — REGNUM В ДРК была официально представлена вторая вакцина против вируса Эбола для борьбы с заболеванием в восточных районах страны.

Борьба с вирусом Эбола (сс) UNMEER

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, организация «Врачи без границ» заявила, что новая вакцина, разработанная компанией Johnson & Johnson, имеет цель предотвратить заражение вирусом около 50 000 человек на протяжении четырех месяцев. Вакцинация будет состоять из двух фаз, так что представители «Врачи без границ» подчеркнули, что те, кто получил лишь одну дозу медицинского средства, должен будет прийти повторно для завершения процесса вакцинации.

Как утверждается, с прошлого года в ДРК было вакцинировано уже более 250 000 человек в восточном регионе страны.

Вследствие эпидемии геморрагической лихорадки Эбола погибли 2193 человека. Борьба с заболеванием во многом усложняется нападениями со стороны вооруженных группировок на медицинских работников. Случаи налетов, в результате которых погибло уже шесть человек и пострадало около 70, зафиксированы более 300 раз.