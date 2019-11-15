Симферополь, , 11:42 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ об освобождении от должности зампредседателя правительства республики Аллы Пашкуновой, которая курировала социальную сферу. Соответствующая информация опубликован на официальном портале регионального Совмина РК.

«Прекратить полномочия Пашкуновой Аллы Николаевны и освободить её от государственной должности Республики Крым — заместителя председателя Совета министров Республики Крым 15 ноября 2019 года в связи с истечением срока полномочий», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что зампредседателя Совета министров РК Дмитрий Полонский покидает свой пост и возглавит инвестиционную компанию. Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк также уходят с должностей зампредседателей крымского правительства.

Читайте также: Замглавы Крыма по социальной сфере уходит в отставку