Москва, , 11:40 — REGNUM Россия стала мировым лидером по темпам улучшения ситуации в сфере неинфекционных заболеваний. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Мы лидеры в мире по скорости улучшения ситуации с неинфекционными заболеваниями. За десять лет мы смертность от инсультов снизили более чем в два раза. От комбинированных травм более чем в два раза. Есть реальные подвижки. В младенческой, материнской смертности — снизилось до одних из лучших в мире показателейю, — заявила Скворцова.