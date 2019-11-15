Труновский район, Ставропольский край, , 11:45 — REGNUM Власти Ставрополья сняли режим чрезвычайной ситуации на территории Труновского района, где ранее был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). В муниципалитете также отменен и карантин, пишет «Интерфакс-Юг».

При этом, по словам начальника управления ветеринарии Ставропольского края Александра Трегубова, на территории района на полгода сохраняются ограничения на оборот животных. Он также отметил, что владельцы свиней, которых уничтожили из-за АЧС, уже получили компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в селе Труновское, на территории колхоза «Терновское», был зафиксирован падеж свиней, причиной тому стал вирус АЧС. На территории сельхозпредприятия, а также в личных хозяйствах граждан в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага специалисты уничтожили все поголовье.

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