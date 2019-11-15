Москва, , 11:34 — REGNUM Трёхуровневая система медицинской помощи, разработанная в России, получила широкую популярность в мире. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«У нас есть совершенно потрясающие собственные инновации организационные. Трёхуровневая система, которую мы создали, мы за неё получили — это был, по-моему, 2010 год, — золотую медаль. Сейчас это называется «русская модель», она воспроизводится и в Китае, и в канадо-американских консорциумах. Это единственная система, которая работает на больших территориях и обеспечивает доступность к любой сложности медицинской помощи», — заявила Скворцова.