Черкесск, , 11:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии стартовал новый образовательный проект. На базе Северокавказской государственной академии созданы профильные классы для учащихся средних и старших классов. Двусторонние соглашения подписаны ректором вуза Русланом Кочкаровым и директорами школ города Черкесска № 2, 5, 6, 9, 11, 19, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе городской администрации.

В профильных классах будут организованы занятия по химии, IT-технологиям, биологии, анатомии, обществознанию, черчению. Вести их будут школьные учителя совместно с преподавателями академии. Цель проекта в создании условий для профессионального ориентирования школьников.

По словам Кочкарова, вуз располагает современной научно-образовательной базой для предоставления качественных образовательных услуг.

«Для академии и школ договор имеет большую значимость, так как совместными усилиями мы сможем подготовить хороших специалистов», — считает ректор.