Красноярск, , 11:31 — REGNUM В средней школе №53 в городе Красноярске с 15 по 19 ноября объявлен карантин по внебольничной пневмонии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, объявление о карантине появилось на сайте школы 15 ноября.

По словам директора школы, заболевание нашли у 11 учеников.

«Всем детям даны рекомендации медиков по лечению и профилактике болезни. Некоторые дети занимаются персонально и дистанционно», — цитирует директора телеканал ТВК.

За время карантина в школе проведут усиленную дезинфекцию и специальный клининг.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, единичные случаи пневмонии зарегистрированы в старших классах. О вспышке заболевания говорить пока рано, убеждены специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с начала года заболели пневмонией 10,4 тыс. человек.

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