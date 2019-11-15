Додома, , 12:32 — REGNUM Депутаты Танзании приняли законопроект, разрешающий проведение тестирования на ВИЧ/СПИД молодым лицам старше 15 лет без согласия их родителей. Министерство здравоохранения страны заявило, что данная мера окажет содействие в борьбе с данным заболеванием и поможет достичь цели ООН: к 2030 году 90% инфицированных людей должны знать о наличии вируса и принимать антиретровирусные препараты.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, заместитель министра здравоохранения Танзании Фаустин Ндугулиле сообщил, что Танзания входит в число стран, принявших и утвердивших т.н. глобальные цели 90−90−90 (к 2030 году 90% всех людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе; 90% всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, должны стабильно получать антиретровирусную терапию; у 90% людей, получающих антиретровирусную терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия).

По словам Ндугулилы, 40% лиц, зараженных ВИЧ/СПИД — представители молодого поколения, из них 80% — девушки."Проблема состоит в том, что многие мужчины боятся проходить тестирование из-за страха или по другим причинам, однако, согласно статистике, большинство случаев заражения приходится именно на молодых людей», — подчеркнул замминистра здравоохранения Танзании.