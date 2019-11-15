Пермь, , 11:30 — REGNUM Пермь начала готовиться к новогоднему празднику раньше обычного. Уже украшают городские улицы, а на эспланаде огородили площадку для возведения главного ледового городка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

С 18 по 24 ноября начнут устанавливать главную городскую ель. Напомним, что в 2019 году муниципалитет приобрел новую 30-метровую дизайнерскую елку.

Во всех районах Перми к Новому году появятся ледовые городки. Так, в Дзержинском районе ледовый городок посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площадке оборудуют интерактивную зону со скульптурной композицией «Звезда Отечества — 75 лет Победы», зону с малой ледовой горкой «Катюша», игровой комплекс — большая ледовая горка с двумя закругленными скатами «Паровоз», каток с ледовым ограждением. Все объекты будут с внутренней красочной подсветкой.

В Индустриальном районе ледовый городок будет посвящен транспортной теме. Фигуры и горки выполнят в виде элементов транспортных средств. В Кировском районе в ледовом городке реализуют концепцию «Животные лесов Пермского края».

Напомним, в Прикамье пришла настоящая зима. В Перми заметно похолодало, а ледяные дожди 13 ноября сменил обильный снегопад.

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