Куала-Лумпур, , 11:27 — REGNUM Число индонезийских туристов, посещающих Малайзию с января по июнь 2019 года, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает Antara.

Издание отмечает, что число индонезийских туристов в Малайзии составило 1,8 млн человек с января по июнь 2019 года, что на 15% больше, чем за тот же период 2018 года.

Ожидается, что количество туристов, прибывающих из Индонезии в Малайзию, увеличится до конца года из-за множества скидочных предложений, предлагаемых туроператорами в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Малайзии в Индонезии заявил, что будет продолжать укреплять сотрудничество Малайзии с правительством индонезийской провинции Аче, учитывая большой потенциал, особенно в сфере туризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Малайзия намерена укреплять сотрудничество с индонезийской провинцией Ачех