Москва, , 11:23 — REGNUM Меры, предпринимаемые в настоящее время для выравнивания уровня оплаты труда, а также для ликвидации дефицита врачей в регионах, уже показали свою эффективность и покажут существенный результат через несколько лет. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Те механизмы, которые мы сейчас используем, они однозначно эффективны. Мы это видим за короткий период времени. Поэтому нам надо буквально ещё два-три года, и мы сделаем. Мы выйдем к 2024 году на 95%-е обеспечение», — заявила Скворцова.