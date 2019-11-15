Лондон, , 11:42 — REGNUM Компания Variable State на фестивале X019 анонсировала свою новую игру под названием Last Stop. Её первый трейлер также появился на YouTube-канале Xbox 14 ноября.

В Last Stop игрокам предстоит стать частью историй трёх непохожих друг на друга персонажей. Разработчики сообщают, что в какой-то момент «сверхъестественный кризис» сведёт всех героев вместе.

Напомним, компания Variable State наиболее известна как разработчик игры Virginia. Она была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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