Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону проходит финал Российской национальной премии «Студент года — 2019», совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

За звание лучшего студента и студенческого объединения в этом году поборются 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских вузов. Всего в мероприятии примут участие 600 студентов из 55 субъектов Российской Федерации.

Церемония открытия финала состоялась в Донском государственном техническом университете. От имени организаторов премии участников и гостей поприветствовали первый заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Российского Союза Молодежи» Владимир Селин и председатель Совета ректоров вузов Ростовской области, ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.

«Дорогие студенты, сегодня праздник не только на Донской земле, но и во всей России. Сегодня здесь собрались лидеры и золотые звезды всей страны. Мы провели огромную работу за короткий промежуток времени. И я хотел бы поблагодарить Министерство образования России, Российский союз молодежи, ректорское сообщество, правительство Ростовской области, губернатора и лично Дмитрия Кротова (председателя «Донского союза молодежи»). Мы делаем для вас все возможное, не теряем прошлое, живем настоящим и стремимся в будущее», — поприветствовал участников премии Бесарион Месхи.

«У кого-то из вас будут минуты радости, у кого-то минуты страха и волнения. Кто-то посчитает, что защитился успешно, кто-то будет недоволен, но это всего лишь конкурс, который приближает вас к достижению новых результатов в вашей жизни. «Российский Союз Молодежи» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» стараются создать для этого все условия», — подчеркнул Владимир Селин.

Финалу премии для образовательных организаций высшего образования предшествовали 68 региональных этапов, по итогам которых 753 лауреата подали заявки на заочный этап в индивидуальных и коллективных номинациях Российской национальной премии «Студент года — 2019».

Борьба за звание «Студент года» студентов высших учебных заведений пройдет в финале премии в 7 индивидуальных номинациях: «Общественник года», «Председатель студенческого совета года», «Интеллект года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и «Иностранный студент года»; а также в 7 коллективных номинациях: «Добровольческое объединение года», «Экологическое объединение года», «Творческий клуб года», «Киберспортивный клуб года», «Студенческое СМИ года», «Комиссия по качеству образования года» и «Юридическая клиника года».

Самыми популярными в этом году стали номинации «Творческая личность года», «Интеллект года», «Общественник года» и «Спортсмен года».

В состав жюри конкурсных испытаний финала премии вошли известные деятели науки и культуры, общественные деятели, спортсмены. Среди них: руководитель группы по экспорту образовательных программ АНО «Корпоративная академия Росатома» Елена Косарева, российская легкоатлетка, Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы Татьяна Лебедева, актер театра и кино Александр Мартынов, российский журналист, телеведущий на «Первом канале» Максим Шарафутдинов, директор ресурсного центра по донорству, эксперт Национального фонда развития здравоохранения, почетный донор России Станислав Давыдов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на общественных началах, обладательница гран-при Российской национальной премии «Студент года — 2018» Анастасия Артемова и другие.