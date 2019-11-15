15 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Игорь Бекшаев, , 11:20 — REGNUM



Иисус Христос. Тайная вечеря

Продолжается будничное чтение Евангелия от Луки. Читаем главу 12, самое начало:

«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить» (Лк. 12: 2−12).

Еще совсем недавно Христос говорил тоже самое: «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Но здесь немного смещен контекст, дополняющий эту глобальную мысль Христа о том, что всякие тайны и всякая недосказанность до добра не доведут, ибо прежде этих слов Лука кратко описывает условия, при которых слова произносятся: «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». То есть Иисус и здесь учит и подготавливает апостолов ко встрече с толпой.

Ян Брейгель Старший. Христос проповедует на озере. Первая четверть XVII века

Толпа уже на взводе, «тысячи» людей пришли послушать, и вот Иисус первым делом наставляет учеников быть искренними в своих словах, исключить всякое фарисейское лицемерие, когда говорится все «от имени религии», пафосно, общими словами, опытно не переживаемое и оттого крайне вычурное и малодостоверное. Да и вообще не достоверное. Ну как и нас — «надо усердно молиться, тогда Господь пошлет». Ага, пошлет. Духовники некоторые такими общими словами отделываются от паствы, молись, чадо, вот так не надо делать, говорит Христос. Вас сейчас будут слушать, запоминать, передавать мысль дальше, если начнете вот так общими словами и не пережитое, то такое лицемерие откроется, будет замечено. Надо быть всегда честными и говорить то, что знаешь, да не так «знаешь», как велела религия «знать», то есть не книжным мертвым «знанием», а знанием опытным, чистым сердцем полученным и потому от чистого сердца изливаемого.

Но поскольку правда, искренность не у всех вызывает реакцию должную, а только у тех, кто сам искренен или готов пробудить в себе доброе, подлинное начало, то проповедь ваша будет рискованной. И дальше по этой причине Христос учит апостолов не бояться. В толпе всякие найдутся, и толпа, ведомая провокаторами, может повести себе непредсказуемо. Страх перед агрессивной толпой естественен, но Христос сообщает чего, кого и почему следует всерьез опасаться: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь». В Евангелии от Матфея синодальные переводчики сделали такой текст: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне». «Тот», который может погубить, и кого надо бояться, известно кто. На Бога возложили эту задачу, написав «того» самого с заглавной буквы. Мы не станем обращать тут много внимания на их раздвоение, оно привычно и даже по своему закономерно, и так понятно, что речь не о Боге. Мысль здесь довольно емкая, когда поминается «геенна», речь не обязательно и не только идет о преисподней, месте скопления грешников. «Геенна» — это вообще-то помойка, мусорное место, куда отбросы валятся и сжигаются. Говорить и учить надо так, чтобы память о вас не отправилась на эту свалку, в забытое место, таково, кажется, продолжение мысли Христа о чистой совести.

Джеймс Жак Жозеф Тиссо. Фарисеи задают вопрос Иисусу. 1896

Дальше, выставив контраст такой перспективе лицемеров, Иисус говорит о том, что даже птицы, за копейки на рынке торгуемые, имеют память у Отца, так что же говорить о людях. И здесь добавляет — «не бойтесь». Не надо бояться говорить правду, учить правде, надо бояться говорить банальности, лицемерить, пустословить, такова общая мысль Христа. Но дальше Он еще более обостряет эту мысль. Если кто, по глупости, возможно, по неведению, «скажет слово» на Него Самого — то есть наверняка нелестное «слово» — то это человеку простительно. Непростительна «хула на Духа». То есть откровенная, выверенная, целенаправленная ложь. И как доказательство тому, говорит, что Дух Сам будет говорить в людях, если они не лживы: «Не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Дух не приемлет лжи и лицемерия и лживые люди говорят путано, не убедительно, лицемерие их сквозит в каждой фразе. Главное — не лгать Духу, то есть быть честными в своих словах, произносить их от сердца, от своего опыта, а не из опыта книжного и мертвого. Так Христос научал апостолов выходит на проповедь, Сам выходя перед толпой, всегда имея доходчивые слова. Потому что Дух говорил в Нем.