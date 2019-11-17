Париж, , 12:53 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в 20 ноября будет принят ряд решительных мер, призванных разрешить кризисную ситуацию в сфере здравоохранения, сообщает Агентство Франс-Пресс.

«Несмотря на то, что меры, принятые в прошлом году имели прогрессивный характер, их реализация идет очень медленно», — подчеркнул глава государства. Он заявил, что услышал мнение протестующих и призвал всех рационально оценить ситуацию: «Проблемы появились не месяц, не полгода или год назад. Сегодняшняя ситуация — это результат многих ошибочных решений в сфере здравоохранения».

Президент Макрон отметил, что новый план развития сферы здравоохранения, включающий пакет мер по улучшению ситуации и увеличение финансирования, «будет последовательным и будет действовать до конца президентского срока».

В течение последней недели в городах Франции прошли демонстрации работников сферы здравоохранения.