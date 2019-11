Лондон, , 11:16 — REGNUM Шведская издательская компания Raw Fury на выставке X019 представила экшен-игру West of Dead. Первый трейлер проекта также опубликовали на YouTube-канале издательства 14 ноября.

В West of Dead игроки управляют ковбоем с пылающим черепом вместо головы. Ему предстоит сразиться с различными чудовищами в локациях мистического Дикого Запада.

Релиз West of Dead состоится в 2020 году на PC, PS4 и Xbox One. При этом бета-тестирование игры на Xbox One уже доступно для всех желающих.

