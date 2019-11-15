Вашингтон, , 10:59 — REGNUM В октябре 2019 года игра Call of Duty: Modern Warfare вошла в список бестселлеров рынка видеоигр США. Об этом 15 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Она стала самой продаваемой игрой 2019 года в США. Издание отмечает, что проекты франшизы достигают такого такого результата уже 12-й год подряд. Аналитическая компания NPD Group сообщила, что в октябре 2019 года жители США потратили на компьютерные игры, программное обеспечение и аксессуары более $1 млрд.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare состоялся 25 октября 2019 года. Многие эксперты отметили, что очередная игра от Activision продемонстрировала новый уровень антироссийской пропаганды.

Стоит отметить, что, например, Sony отказалась выпускать Call of Duty: Modern Warfare 2019 в России на платформе PS4 не назвав причин, а видеоблогер Илья Maddyson заявил, что он отказался рекламировать игру, несмотря на существующие соглашения.

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