Канберра, , 11:01 — REGNUM Новая космическая парадигма откроет перед человечеством ещё более амбициозные горизонты, заявил сотрудник Австралийского института стратегической политики (ASPI) Малкольм Дэвис в статье для издания The Strategist.

Эксперт заявил, что ранее коммерческая парадигма «Космос 2.0» бросила вызов традиционному доминированию государственных космических агентств в космической сфере, теперь мы движемся в направлении новой парадигмы: «Космос 3.0».

«Парадигма «Космос 3.0» подразумевает перемещение промышленности и экономической активности на земную орбиту и далее на Луну. Например, вместо того, чтобы перевозить грузы с помощью ракет, было бы дешевле производить всё необходимое в космосе и поддерживать деятельность человека за счёт ресурсов, добываемых по месту производства работ. Также необходимо продумать создание новых типов промышленности и новых путей получение прибыли», — заявил Дэвис.

По словам эксперта, «Космос 2.0» преобразил глобальный космический сектор в лучшую сторону, а «Космос 3.0», который, вероятно, воплотится в реальности в следующем десятилетии, откроет перед человечеством ещё более амбициозные горизонты, добавив, что в основу видения человечества как космического вида ляжет переход от парадигмы «Космос 2.0» к парадигме «Космос 3.0».

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