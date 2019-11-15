Лондон, , 11:04 — REGNUM На фестивале X019 студия Rare представила свою новую игру под названием Everwild. Первый трейлер проекта также появился на YouTube-канале Xbox 14 ноября.

В Everwild игрокам предстоит путешествовать по причудливому миру, в котором природа соседствует с магией. Дата выхода проекта пока не сообщается.

Напомним, Rare — это британская компания-разработчик видеоигр. Последним проектом студии является приключенческая игра Sea of Thieves.

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