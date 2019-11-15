Санкт-Петербург, 15 ноября 2019, 10:41 — REGNUM В Псковской области разрабатывается план реконструкции Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом на панельной дискуссии «Духовные крепости России» в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который с 2018 года является настоятелем Псково-Печерской обители.
Он напомнил, что последняя реконструкция монастыря была завершена в начале 1970-х годов и отметил вклад в восстановление обители архимандрита Алипия.
Митрополит Псковский и Порховский напомнил, что Псково-Печерский монастырь — единственная обитель, не закрывавшаяся никогда и сохранившая свои традиции и в Советском Союзе. По его словам, готовящийся проект реконструкции монастыря архитектурно учтёт то, что было сделано при архимандрите Алипии.
«Другое дело, что он закончил реставрацию в начале 1970-х годов. Понятно, что уже многое надо менять», — добавил он.
Он также сообщил о планах возродить город Печоры, где расположен монастырь.
«Сейчас есть планы возродить его в той красоте, в том удивительном духе благожелательности, в особом колорите северо-западного русского города, который еще сохранялся в 1980-е и в начале 1990-х годов. Этот городок был бы необычайно привлекательным и для паломников, и для туристов, и для множества людей, в первую очередь, молодёжи», — отметил владыка Тихон.
Проект разрабатывается совместно с Министерством культуры Российской Федерации.
Псково-Печерский монастырь основан вокруг пещерных храмов, названных верующими «Богом зданными», то есть созданными Богом. Первая пещерная церковь, выкопанная в холме из песчаника, освящена здесь в 1473 году. Комплекс состоит из ближних и дальних пещер. Ближние пещеры имеют протяжённость около 15 метров и открыты для посещений, вход в дальние пещеры возможен только по предварительной договорённости.
Напомним, ранее митрополит Тихон заявлял о необходимости реставрации пещер Псково-Печерского монастыря — в некоторых местах уже появились обвалы. Предполагалось, что работы по укреплению склонов начнутся в ноябре 2019 года.