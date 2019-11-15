Барнаул, , 10:40 — REGNUM Ситуация с поиском вирусов, бактерий и паразитов с последующим их лечением превратилась в РФв идею фикс, отметил алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков, комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова вирусолога Виктора Зуева, раскритиковавшего заявление ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой о бесполезности некоторых анализов. Рассуждая о том, обязательно ли пациентам проходить тесты на вирус Эпштейна — Барр, он отметил:

«Бесконечные посевы на флору, соскобы слизистой на частицы вирусов, поиски антител и размеры иммунограмм ограничены только толщиной кошелька пациента. Отсюда и бесконечное лечение цитомегаловирусной и Эбштейн-Барр инфекции, здорового носительства геликобактера, различных дисбиозов и иммунодефицитов, которое превращается в бесконечный марафон на многие годы принося доход лекарю и убытки для пациента. Да и само лечение наносит вред существенно бОльший нежели сама болезнь.

В этом плане Елена Малышева несомненно права, подобный изыскания не имеют смысла для больного.

Чем хороши зарубежные протоколы, так это тем, что имеют четко прописанный алгоритм действий по каждому диагнозу. Например поиски и лечение ЦМВ — инфекции требуетcя у новорожденных с острой инфекцией, у ВИЧ-инфицированных и пациентов после трансплантации органов.

В остальных случаях инфекция проходит самостоятельно, без лечения. Также известно, что специфического противовирусного лечения от ЭБ-инфекции не существует. Эти вирусы имеются практически у каждого землянина, проявляясь один раз в форме ОРВИ. Не менее прав и Андрей Продеус рассуждая об индивидуальном подходе в каждом подобном случае, ибо заповедь врача «не навреди» актуальна и посей ден"ь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ведущая программы «Жить здорово!» Малышева посоветовала телезрителям отказываться от некоторых анализов из соображений экономии. По её мнению, гражданам не обязательно проходить тесты на вирус Эпштейна — Барра, поскольку вирус герпеса и цитомегаловирус есть у всех.

С такой позицией не согласендоктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев, отметивший, что диагностика на любой вирус является полезной, тем более если возникает какая-то патология с тем же герпесом.

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