Воронеж, , 10:38 — REGNUM Крупный земельный участок возвращён в муниципальную собственность в Рамонском районе Воронежской области после вмешательства прокуратуры, сообщил ИА REGNUM 15 ноября старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В ходе проведённой процессуальной проверки было установлено, что в 2007 году бывший глава Ступинского сельского поселения Рамонского муниципального района превысил полномочия и изготовил и подписал выписку из несуществующего постановления администрации Ступинского сельского поселения «О предоставлении в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства», датировав её 2005 годом. В этой выписке говорилось о выделении в собственность частного лица — дочери главы поселения — земельного участка площадью 2 тыс. 105 кв.м. в селе Ступино. На основании выписки земельный участок был поставлен на государственный кадастровый учет, а затем чиновник заключил со своей дочерью договор о купле-продаже участка — за 4 тыс. рублей. При этом, по данным Единого государственного реестра недвижимости, лишь кадастровая стоимость этого земельного участка составляет 340 тыс. рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении участка в муниципальную собственность. Суд поддержал иск — выписка из постановления Ступинского сельского поселения была признана недействительной, земельный участок — истребован из частной собственности в муниципальную.